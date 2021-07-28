Джулиана Ассанджа лишили гражданства Эквадора

Об этом сообщил телеканал ABC .

"[Суд, - ред.] действовал независимо и придерживался надлежащей правовой процедуры, рассматривая решение, принятое предыдущим правительством", - заявили в МИД Эквадора.

Адвокаты Ассанжа подадут апелляцию на это решение, ведь во время судебного процесса его лишили возможности участвовать в слушаниях - защитники называют это нарушением прав.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист и телеведущий. Он основал сайт WikiLeaks, где опубликовал множество материалов о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и дипломатических тайнах нескольких государств.

Ассанжа задержали в Великобритании в апреле 2019 года на выходе из здания посольства Эквадора в Лондоне. Он скрывался в дипмиссии с 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж эти обвинения отвергал. Эквадор лишил журналиста политического убежища за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.