Джулиана Ассанджа лишили гражданства Эквадора
Суд Эквадора лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства страны
Об этом сообщил телеканал ABC .
"[Суд, - ред.] действовал независимо и придерживался надлежащей правовой процедуры, рассматривая решение, принятое предыдущим правительством", - заявили в МИД Эквадора.
Адвокаты Ассанжа подадут апелляцию на это решение, ведь во время судебного процесса его лишили возможности участвовать в слушаниях - защитники называют это нарушением прав.
Джулиан Ассанж - австралийский журналист и телеведущий. Он основал сайт WikiLeaks, где опубликовал множество материалов о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и дипломатических тайнах нескольких государств.
Ассанжа задержали в Великобритании в апреле 2019 года на выходе из здания посольства Эквадора в Лондоне. Он скрывался в дипмиссии с 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж эти обвинения отвергал. Эквадор лишил журналиста политического убежища за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.
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