Джошуа выразил готовность провести бой с Уайлдером
Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что готов провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером
Об этом сообщает Mirror.
По словам Джошуа, он готов встретиться с Уайлдером и вообще не боится никакого вызова.
"Если фанаты сомневаются во мне, то могу сказать, что я с радостью приму бой с таким бойцом, как Уайлдер. Я хочу, чтобы люди знали, что я буду сражаться с любым соперником в расцвете сил. Я готов принять любой вызов, если юридические моменты не являются проблемой и с финансовой стороны все правильно", – заверил Джошуа.
Он добавил, что американец попал в ловушку, когда согласился провести бой с британцем Тайсоном Фьюри, вернувшимся в 2018 году на ринг после потери титулов и длительного перерыва.
"Думаю, что Уайлдер принял бой с Фьюри, потому что думал, что все будет легче, чем в предыдущих его поединках, и попал в ловушку. Поэтому у них получилась трилогия. Но я могу провести бой с Уайлдером", - сказал Джошуа.
Американец сражался с Фьюри за титул WBC (Всемирного боксерского совета) трижды. В первом поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, в феврале 2020-го и в октябре 2021 года победил британец.
Энтони Джошуа 25 сентября в Лондоне проиграл украинцу Александру Усику и потерял титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2022 года боксеры должны встретиться в реванше.
-
Напомним, 28 октября Александр Усик выразил заинтересованность в поединке против британца Тайсона Фьюри.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.36Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное