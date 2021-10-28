Джошуа выразил готовность провести бой с Уайлдером

Об этом сообщает Mirror.

По словам Джошуа, он готов встретиться с Уайлдером и вообще не боится никакого вызова.

"Если фанаты сомневаются во мне, то могу сказать, что я с радостью приму бой с таким бойцом, как Уайлдер. Я хочу, чтобы люди знали, что я буду сражаться с любым соперником в расцвете сил. Я готов принять любой вызов, если юридические моменты не являются проблемой и с финансовой стороны все правильно", – заверил Джошуа.

Он добавил, что американец попал в ловушку, когда согласился провести бой с британцем Тайсоном Фьюри, вернувшимся в 2018 году на ринг после потери титулов и длительного перерыва.

"Думаю, что Уайлдер принял бой с Фьюри, потому что думал, что все будет легче, чем в предыдущих его поединках, и попал в ловушку. Поэтому у них получилась трилогия. Но я могу провести бой с Уайлдером", - сказал Джошуа.

Американец сражался с Фьюри за титул WBC (Всемирного боксерского совета) трижды. В первом поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, в феврале 2020-го и в октябре 2021 года победил британец.

Энтони Джошуа 25 сентября в Лондоне проиграл украинцу Александру Усику и потерял титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2022 года боксеры должны встретиться в реванше.

Напомним, 28 октября Александр Усик выразил заинтересованность в поединке против британца Тайсона Фьюри.

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