Об этом сообщает Luckypunch.net в Instagram.

Джошуа сфотографировался с Проводниковым на пляже в Абу-Даби (ОАЭ), куда они оба приехали на бой россиянина Дмитрия Бивола против мексиканца Хильберто Рамиреса, состоявшегося 5 ноября.

Проводников 4 октября заявил, что он посетил военкомат и готов ехать на войну против Украины.

"Мы часто говорим о патриотизме. Часто говорим о любви к родине. И эта ситуация может показать, кто из нас любит свою родину. Я утром забежал в военкомат. Хочу сказать, что я готов. Я был одним из первых, кто пришел. Честно скажу, мне страшно тоже. Неизвестность пугает. Но действовать нужно тогда, когда очень страшно", - сказал Проводников.

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