Джошуа узнал дату возвращения на ринг после поражения от Усика

Об этом промоутер британца Эдди Хирн заявил в интервью iFL TV .

По его словам, после того, как сорвался поединок с британцем Тайсоном Фьюри, который хотел сразиться 3 декабря, Энтони Джошуа встретится с другим соперником.

"Мы думаем над датой и местом проведения следующего боя. 17 декабря – это дата, которая нам нравится. Эй Джей хочет боя. Он упорно тренируется. 3 декабря никогда не было идеальной датой. Я говорил это миллион раз. Мы хотели 17 декабря. Дайте ему немного больше времени. Он все еще восстанавливается после поражения в 12-раундовом поединке против лучшего бойца мира", - сказал Хирн.

Энтони Джошуа потерял титул WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в октябре 2021 года в поединке с Александром Усиком. В августе 2022 года британец проиграл украинцу и в реванше.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

4 октября Эдди Хирн заявил, что Тайсон Фьюри сорвал поединок с Энтони Джошуа.

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