Джошуа узнал дату возвращения на ринг после поражения от Усика
Британский боксер Энтони Джошуа, дважды подряд проигравший украинцу Александру Усику, планирует провести следующий бой 17 декабря 2022 года
Об этом промоутер британца Эдди Хирн заявил в интервью iFL TV .
По его словам, после того, как сорвался поединок с британцем Тайсоном Фьюри, который хотел сразиться 3 декабря, Энтони Джошуа встретится с другим соперником.
"Мы думаем над датой и местом проведения следующего боя. 17 декабря – это дата, которая нам нравится. Эй Джей хочет боя. Он упорно тренируется. 3 декабря никогда не было идеальной датой. Я говорил это миллион раз. Мы хотели 17 декабря. Дайте ему немного больше времени. Он все еще восстанавливается после поражения в 12-раундовом поединке против лучшего бойца мира", - сказал Хирн.
Энтони Джошуа потерял титул WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в октябре 2021 года в поединке с Александром Усиком. В августе 2022 года британец проиграл украинцу и в реванше.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 4 октября Эдди Хирн заявил, что Тайсон Фьюри сорвал поединок с Энтони Джошуа.
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