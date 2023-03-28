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Джошуа устроил с американцем дуэль взглядов перед возвращением на ринг

28 мартa, 2023 вторник
08:01
Спорт

Британский тяжеловес Энтони Джошуа провел дуэль взглядов перед поединком с американцем Джермейном Франклином

Видео обнародовала промоутерская компания Matchroom Boxing в Twitter.

Бой Джошуа против Франклина состоится 1 апреля в Лондоне на арене О2. Он станет для британца первым после двух подряд поражений от украинца Александра Усика и потери чемпионских титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Джермейн Франклин в прошлый раз выходил на ринг 26 ноября 2022 года и потерпел от британца Диллиана Вайта первое в карьере поражение.

Бокс
Энтони Джошуа
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