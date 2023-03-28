Видео обнародовала промоутерская компания Matchroom Boxing в Twitter.

Бой Джошуа против Франклина состоится 1 апреля в Лондоне на арене О2. Он станет для британца первым после двух подряд поражений от украинца Александра Усика и потери чемпионских титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Джермейн Франклин в прошлый раз выходил на ринг 26 ноября 2022 года и потерпел от британца Диллиана Вайта первое в карьере поражение.