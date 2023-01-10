Джошуа удивил выбором соперника после двух поражений от Усика
Британский боксер Энтони Джошуа проведет следующий поединок против австралийца Демси Маккина
Об этом сообщает Daily Mail .
Информацию о том, что следующим соперником Джошуа станет его бывший спарринг-партнер, подтвердили сразу два авторитетных инсайдера - Адам Кеттерал и Гарет Дэвис.
Демси Маккин выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге. Сейчас он занимает 10 место в рейтинге WBO (Всемирной боксерской организации) и идет 11-м в классификации IBF (Международной боксерской федерации).
Энтони Джошуа в двух предыдущих поединках проиграл Александру Усику. В октябре 2021 украинец отобрал у него титулы WBO, IBF и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику и в реванше.
- 12 декабря 2022 года сообщалось, что Энтони Джошуа проведет первое сражение после поражения от Александра Усика весной 2023 года.
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