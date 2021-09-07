Джошуа удивил своей физической формой перед боем с Усиком
Британский боксер Энтони Джошуа заметно сбросил вес перед поединком против украинца Александра Усика
Свои свежие фото Джошуа изложил в twitter.
На фотографиях заметно, что британец имеет меньший вес, чем обычно. "Тяжелые удары", - подписал твит тяжеловес. А пользователи сети пошутили, что Джошуа, вероятно, собирается драться с Усиком в крузервейте (до 90,7 кг).
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 7 сентября американский боксер Майкл Хантер заявил, что украинец Александр Усик победит британца Энтони Джошуа.
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