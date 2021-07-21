Джошуа сравнил уровень мастерства Усика и Фьюри

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Джошуа, его следующий соперник - Александр Усик - столь же искусный боксер, как и Тайсон Фьюри, с которым он должен был драться за титул абсолютного чемпиона мира.

"Не хочу ни на кого показывать пальцем, но я был готов драться с Фьюри. Мы движемся вперед. Усик так же хороший боксер, как и Фьюри. Я должен серьезно отнестись к предстоящему поединку. Усик обязательно активизируется и примет бой. Серьезные соперники - то, что мне нужно ", - сказал Джошуа.

Он отметил, что пока не знает, с кем встретится после боя с Усиком.

"Я бы с удовольствием провел бой за титул абсолютного чемпиона. Это был бы большой поединок для общественности. У нас все было согласовано. Но я должен двигаться вперед. Никто не знает, что меня ждет после боя с Усиком, кто станет моим следующим соперником. что будет дальше? Фьюри, Уайт, Ортис или Руис? Все может быть ", - предположил Джошуа.

Бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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