Джошуа сравнил уровень мастерства Усика и Фьюри
Британский тяжеловес Джошуа заявил, что по уровню мастерства украинский боксер Александр Усик не уступает его соотечественнику Тайсону Фьюри
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Джошуа, его следующий соперник - Александр Усик - столь же искусный боксер, как и Тайсон Фьюри, с которым он должен был драться за титул абсолютного чемпиона мира.
"Не хочу ни на кого показывать пальцем, но я был готов драться с Фьюри. Мы движемся вперед. Усик так же хороший боксер, как и Фьюри. Я должен серьезно отнестись к предстоящему поединку. Усик обязательно активизируется и примет бой. Серьезные соперники - то, что мне нужно ", - сказал Джошуа.
Он отметил, что пока не знает, с кем встретится после боя с Усиком.
"Я бы с удовольствием провел бой за титул абсолютного чемпиона. Это был бы большой поединок для общественности. У нас все было согласовано. Но я должен двигаться вперед. Никто не знает, что меня ждет после боя с Усиком, кто станет моим следующим соперником. что будет дальше? Фьюри, Уайт, Ортис или Руис? Все может быть ", - предположил Джошуа.
Бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 20 июля о бое между Александром Усиком и Джошуа было объявлено официально .
- Джошуа, заявил, что в поединке с Усиком снова ставит все свои достижения на карту .
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что в контракте на бой с Энтони Джошуа предусмотрена возможность реванша .
- В свою очередь, промоутер Джошуа Эдди Хирный назвал поединок с Александром Усиком крупнейшим в карьере британского боксера .
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