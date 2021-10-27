Джошуа согласился провести бой-реванш с Усиком в Киеве

Об этом Джошуа сообщил YouTube-каналу IFL TV.



По словам Джошуа, ему безразлично куда ехать на бой-реванш с Усиком.



"Где будет бой - решают менеджеры. Я действительно приехал бы в Украину, если это нужно. Но поскольку Усик - чемпион и захочет на этом больше заработать, то будет выбирать место реванша. Однако мне все равно куда ехать. Я приеду побеждать", - дерзко сказал Энтони Джошуа.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).