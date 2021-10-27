Джошуа согласился провести бой-реванш с Усиком в Киеве
Экс-чемпион мира Энтони Джошуа заявил, что готов боксировать с Александром Усиком в Киеве
Об этом Джошуа сообщил YouTube-каналу IFL TV.
По словам Джошуа, ему безразлично куда ехать на бой-реванш с Усиком.
"Где будет бой - решают менеджеры. Я действительно приехал бы в Украину, если это нужно. Но поскольку Усик - чемпион и захочет на этом больше заработать, то будет выбирать место реванша. Однако мне все равно куда ехать. Я приеду побеждать", - дерзко сказал Энтони Джошуа.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 27 октября Энтони Джошуа заявил, что во втором поединке против Александра Усика настроен на досрочную победу.
- Также Джошуа назвал главной причиной поражения от Усика ошибочно выбранный стиль на бой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.54
-
EUR
Покупка 30.41Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное