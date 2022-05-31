Джошуа согласился на главное требование Усика по бою-реваншу
Второй поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам промоутера британца Эдди Хирна, бой состоится в Саудовской Аравии, а рабочая дата - 23 июля.
"Бой состоится в Саудовской Аравии. С датой возможен перенос на одну-две недели, ведь нам нужно время для полноценной раскрутки события. Но в любом случае бой точно состоится, обе стороны согласились на все условия. Мы завершаем работу с документами. окончательную дату в скором времени вы узнаете из официального сообщения", – сказал Хирн.
Таким образом, Джошуа выполнил главное требование Усика. Хирн ранее заявил, что украинец не согласится провести реванш в Британии, поскольку потеряет предусмотренную контрактом выплату за организацию поединка и заработает вдвое меньше денег.
Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 отобрал у Энтони Джошуа.
- 12 апреля стало известно, что Александр Усик отказался проводить второй поединок против Энтони Джошуа в Великобритании.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное