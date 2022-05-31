Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам промоутера британца Эдди Хирна, бой состоится в Саудовской Аравии, а рабочая дата - 23 июля.

"Бой состоится в Саудовской Аравии. С датой возможен перенос на одну-две недели, ведь нам нужно время для полноценной раскрутки события. Но в любом случае бой точно состоится, обе стороны согласились на все условия. Мы завершаем работу с документами. окончательную дату в скором времени вы узнаете из официального сообщения", – сказал Хирн.

Таким образом, Джошуа выполнил главное требование Усика. Хирн ранее заявил, что украинец не согласится провести реванш в Британии, поскольку потеряет предусмотренную контрактом выплату за организацию поединка и заработает вдвое меньше денег.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 отобрал у Энтони Джошуа.