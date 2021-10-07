Джошуа считает захватывающим провести бой с Усиком в Киеве, - промоутер

Об этом сообщает BBC .



По словам Хирна, у него есть также предложения из Великобритании и Ближнего Востока.



"Усик вспоминал Киев в его родной стране, Украине, как потенциальное место проведения реванша, и мы рассмотрим все варианты. Когда Джошуа услышал об этом, у него не было с этим проблем, он считает это очень захватывающим. Я бы хотел провести реванш в Великобритании . У нас также есть предложения с Ближнего Востока, но мы посмотрим, какая возможность окажется лучшей для обоих бойцов ", - сказал промоутер Эдди Хирн.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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