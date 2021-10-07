Джошуа считает захватывающим провести бой с Усиком в Киеве, - промоутер
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что Джошуа не прочь провести повторный бой с Александром Усиком в Киеве
Об этом сообщает BBC .
По словам Хирна, у него есть также предложения из Великобритании и Ближнего Востока.
"Усик вспоминал Киев в его родной стране, Украине, как потенциальное место проведения реванша, и мы рассмотрим все варианты. Когда Джошуа услышал об этом, у него не было с этим проблем, он считает это очень захватывающим. Я бы хотел провести реванш в Великобритании . У нас также есть предложения с Ближнего Востока, но мы посмотрим, какая возможность окажется лучшей для обоих бойцов ", - сказал промоутер Эдди Хирн.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- 30 сентября стало известно, что повторный бой между Усиком и Джошуа может произойти в Украине.
- 1 октября промоутер Александр Красюк рассказал, какая была главная ошибка Джошуа в бою с Александром Усиком.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.25Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное