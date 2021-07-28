Джошуа решился на отчаянный шаг ради боя с Фьюри
Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что готов драться с соотечественником Тайсоном Фьюри, даже если на кону не будет стоять ни один титул
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Джошуа, он сделал все возможное, чтобы бой с Фьюри состоялся и готов с ним встретиться, даже если поединок не будет иметь статуса титульного.
"Я и моя команда сделали все возможное, чтобы противостояние с Фьюри произошло, и пока я чемпион, я буду соревноваться с кем угодно. У меня впереди серьезный соперник. Усик - отличный боец. Бой против Фьюри без поясов? Мне подходит. Будем биться, 100 процентов, давай. Я разберусь с этим парнем ", - сказал Джошуа, который проведет следующий поединок 25 сентября в Лондоне против украинца Александра Усика.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 20 июля о бое между Александром Усиком и Джошуа было объявлено официально.
- Джошуа, заявил, что в поединке с Усиком снова ставит все свои достижения на карту .
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что в контракте на бой с Энтони Джошуа предусмотрена возможность реванша .
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