Джошуа решился на отчаянный шаг ради боя с Фьюри

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Джошуа, он сделал все возможное, чтобы бой с Фьюри состоялся и готов с ним встретиться, даже если поединок не будет иметь статуса титульного.

"Я и моя команда сделали все возможное, чтобы противостояние с Фьюри произошло, и пока я чемпион, я буду соревноваться с кем угодно. У меня впереди серьезный соперник. Усик - отличный боец. Бой против Фьюри без поясов? Мне подходит. Будем биться, 100 процентов, давай. Я разберусь с этим парнем ", - сказал Джошуа, который проведет следующий поединок 25 сентября в Лондоне против украинца Александра Усика.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 20 июля о бое между Александром Усиком и Джошуа было объявлено официально.

Джошуа, заявил, что в поединке с Усиком снова ставит все свои достижения на карту .

Промоутер Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что в контракте на бой с Энтони Джошуа предусмотрена возможность реванша .

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