Джошуа решил, с кем сразится после реванша с Усиком
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа признался, что хотел бы провести бой против Деонтея Уайлдера после боя-реванша с Александром Усиком
Джошуа поделился своими планами в интервью iFL TV, цитирует "UA-Футбол ".
"Я сразу соглашаюсь на бои с такими бойцами, как Уайлдер. И хочу, чтобы люди знали, что я могу сразиться, с кем угодно в расцвете сил или в любое время. Согласен на любой вызов, если только не помешает политика и будет финансовый интерес. Хотел бы я подраться с Уайлдером? Да", - заявил британец Энтони Джошуа.
Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 британец и украинец должны встретиться в реванше.Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могли провести бой еще в 2018 году, но длительные переговоры завершились неудачно.
- Напомним, 4 ноября промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа превзойдет Тайсона Фьюри и Александра Усика в споре за звание абсолютного чемпиона мира.
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