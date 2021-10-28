Джошуа решил найти новых тренеров после поражения от Усика
Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, признался, что Энтони Джошуа сейчас ищет новых тренеров
Об этом сообщает Трибуна.
Красюк рассказал, что Джошуа собирается показать что-то новое.
"Джошуа покажет что-то новенькое, поскольку иначе реванш не имеет смысла. Сейчас Джошуа уехал в Америку с гастролями по залам, пообщался с тренерами, постоянно хочет учиться. Это классно. Обещает, что реванш будет другим. Новый тренер у него будет, и не один. У него и так был не один тренер в этом тренировочном лагере. Он любит, когда есть тренер по каждой дисциплине. Я не знаю, правильно это или нет, но это имеет право на жизнь", - сказал промоутер Александр Красюк.
Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 28 октября Александр Усик выразил заинтересованность в поединке против британца Тайсона Фьюри.
- После этого Усик признался, что уже запланировал, когда завершит карьеру.
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