Джошуа решил найти новых тренеров после поражения от Усика

Об этом сообщает Трибуна.



Красюк рассказал, что Джошуа собирается показать что-то новое.



"Джошуа покажет что-то новенькое, поскольку иначе реванш не имеет смысла. Сейчас Джошуа уехал в Америку с гастролями по залам, пообщался с тренерами, постоянно хочет учиться. Это классно. Обещает, что реванш будет другим. Новый тренер у него будет, и не один. У него и так был не один тренер в этом тренировочном лагере. Он любит, когда есть тренер по каждой дисциплине. Я не знаю, правильно это или нет, но это имеет право на жизнь", - сказал промоутер Александр Красюк.

Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).