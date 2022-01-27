Джошуа разрушил планы Усика и Фьюри о бое за звание абсолютного чемпиона мира, - talkSPORT
Британский боксер Энтони Джошуа не разрешил соотечественнику Тайсону Фьюри провести с украинцем Александром Усиком поединок за звание абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщает talkSPORT .
По информации издания, Энтони Джошуа и еще один британец Диллиан Уайт отказались от отступных, которые им предлагали за отказ от поединков против Александра Усика и Тайсона Фьюри соответственно.
Джошуа за это обещали 15 млн фунтов, Вайту – 5 млн фунтов.
Предполагалось, что Джошуа в случае согласия встретится с победителем поединка Фьюри - Усик. Уайт после этого также должен был провести бой с абсолютным чемпионом мира.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета), Диллиан Уайт – обязательный претендент на его пояс.
- Напомним, 27 января Тайсон Фьюри заявил, что Энтони Джошуа потерял $90 млн из- за решения немедленно провести реванш с Александром Усиком.
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