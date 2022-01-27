Джошуа разрушил планы Усика и Фьюри о бое за звание абсолютного чемпиона мира, - talkSPORT

Об этом сообщает talkSPORT .

По информации издания, Энтони Джошуа и еще один британец Диллиан Уайт отказались от отступных, которые им предлагали за отказ от поединков против Александра Усика и Тайсона Фьюри соответственно.

Джошуа за это обещали 15 млн фунтов, Вайту – 5 млн фунтов.

Предполагалось, что Джошуа в случае согласия встретится с победителем поединка Фьюри - Усик. Уайт после этого также должен был провести бой с абсолютным чемпионом мира.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета), Диллиан Уайт – обязательный претендент на его пояс.