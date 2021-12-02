Джошуа рассматривает сенсационное решение по реваншу с Усиком
Британский боксер Энтони Джошуа может позволить Александру Усику подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе
Об этом заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк, сообщает Ringpolska .
По его словам, Джошуа рассматривает возможность о переносе реванша с Усиком, чтобы дать украинцу весной 2022 года возможность определить с другим британцем – Тайсоном Фьюри – абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Затем он намерен встретиться с победителем этого поединка.
"Я слышал, что Джошуа мог бы подумать о переносе матча-реванша, если с деньгами будет все в порядке, потому что он уважает супертяжелый вес и готов разрешить определить абсолютного чемпионата мира. Усик может подраться с Фьюри, если предложение будет верным и Джошуа это позволит", - сказал Красюк.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 2 декабря промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что хочет видеть следующим соперником британского боксера его соотечественника – Диллиана Вайта.
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