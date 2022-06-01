Джошуа рассказал, почему ему понадобился новый тренер перед боем с Усиком
Эксчемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что перед боем с Александром Усиком он выбрал нового тренера не для смены стиля, а через опыт
Об этом сообщает Boxingscene .
По словам Джошуа, тренер Роберта Гарсии – бесценный.
"Гарсия сейчас здесь. Мы работаем только над несколькими моментами. По моему мнению, речь не идет об изменении стиля как такового. Речь идет не об изменении стиля, а о его опыте и о том, что он знает на уровне чемпионата и т.д. Добавить это к лагеря, по моему мнению, бесценно. Главное, что счастливый боец – это опасный боец. Я в хорошем месте. У меня все хорошо", – заявил Джошуа.
Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.
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- Второй поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии.
- Промоутер Эдди Хирн уверен, что Александр Усик проигрывает Энтони Джошуа в ответном бою.
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