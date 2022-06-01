Об этом сообщает Boxingscene .

По словам Джошуа, тренер Роберта Гарсии – бесценный.

"Гарсия сейчас здесь. Мы работаем только над несколькими моментами. По моему мнению, речь не идет об изменении стиля как такового. Речь идет не об изменении стиля, а о его опыте и о том, что он знает на уровне чемпионата и т.д. Добавить это к лагеря, по моему мнению, бесценно. Главное, что счастливый боец – это опасный боец. Я в хорошем месте. У меня все хорошо", – заявил Джошуа.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.

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