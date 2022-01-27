Джошуа принял решение о реванше с Усиком, из-за которого потерял $90 млн, - Фьюри

Об этом Фьюри заявил в комментарии YouTube-каналу RING IQ BOXING TALK.

По его словам, Энтони Джошуа и его промоутер Эдди Хирн приняли решение, из-за которого потеряли $90 млн.

"Я вынужден записать это видео. Эдди Хирн и Энтони Джошуа – самые плохие бизнесмены в истории. Сегодня они потеряли $90 млн. Безумные", – сказал Фьюри.

Очевидно, он подразумевает, что Энтони Джошуа отказался уступать ему право на бой с украинцем Александром Усиком. Если бы он позволил подраться Тайсону Фьюри с украинцем за звание абсолютного чемпиона мира, то получил бы $20 млн отступных и право встретиться с победителем поединка. По подсчетам Фьюри бой против него принес бы Джошуа еще $70 млн.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 25 января Энтони Джошуа опроверг информацию о том, что он отказался от немедленного реванша с Александром Усиком за 15 млн. фунтов.

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