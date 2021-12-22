Джошуа "поставил точку" в разговорах об отказе от боя с Усиком

Об этом заявил один из членов управленческой команды британского тяжеловеса Дэвид Ганса, сообщает talkSPORT.

По его словам, промоутер боксера Эдди Хирн получил категорический отказ на предложение разрешить Тайсону Фьюри провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Александром Усиком, а затем встретиться с победителем их поединка.

"Честно говоря, я и Эдди Хирн разговаривали с Фредди Каннингемом, менеджером Энтони Джошуа и несколькими другими парнями. Мы только начали говорить, как он нас "заткнул". Это был полный отказ. AJ знает, что как команда менеджеров, мы собираемся изучить для него все варианты. Но он полностью сосредоточен на том, чтобы исправить все в реванше", - сказал Ганса.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

14 декабря стало известно, что Тайсон Фьюри сначала встретится с Диллианом Уайтом , а затем проведет бой с победителем реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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