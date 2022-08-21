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Джошуа после поражения швырнул пояса Усика за пределы ринга и расплакался на пресс-конференции

21 августа, 2022 воскресенье
08:32
Спорт

Британский боксер Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика выбросил чемпионские пояса украинца за пределы ринга и не сдержал слез на пресс-конференции

Об этом сообщает Sky Sports в Twitter.

После оглашения результата боя, в котором раздельным решением судей победил Усик, британец поднял два пояса украинца над головой, а затем швырнул их за пределы ринга. После этого он поднялся на ринг и крикнул Усику, что он не выиграл бой, но потом признал свое поражение.

"Ты не выиграл этот бой! Если бы вы знали мою историю, вы поняли бы мои эмоции. Мне жаль, что пришлось бы забрать пояса у Усика. Но это из-за страсти, которую я вложил в этот бой. Этот парень победил меня сейчас. Поаплодируйте нашему. чемпиону мира в сверхтяжелом весе. Усик – феноменальный талант", - сказал Джошуа.

Позже Джошуа эмоционально вел себя и на пресс-конференции и расплакался, отвечая на вопрос, гордится ли он собой.

"Очень сложно сказать, горжусь ли я собой. Я ничего не чувствую. Я расстроен", - признался Джошуа.

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Бокс
Энтони Джошуа
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