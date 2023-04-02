Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Джошуа после первой за три года победы бросил вызов Фьюри

Джошуа после первой за три года победы бросил вызов Фьюри

2 апреля, 2023 воскресенье
15:50
Спорт

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа после победы над Джермейном Франклином бросил вызов Тайсону Фьюри

Об этом сообщает Bad Left Hook.

По словам Джошуа, победившего Франклина по очкам, фаны больше всего хотят увидеть его поединок с Фьюри, поэтому он хочет встретиться именно с чемпионом мира из Великобритании.

"Я пытаюсь радовать своих фанатов. Кого хотят фаны? Они сказали Фьюри. Мяч на его стороне. Для меня было бы честью сразиться за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC", - сказал Джошуа после победы над американцем.

Для Джошуа этот поединок стал первым после двух поражений подряд от Усика и потери чемпионских титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Последний раз британец побеждал еще в декабре 2020 года, когда нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
Читайте также:
1 апреля, 2023 суббота
На фронте погиб воин Даниил Ляшук (Моджахед)
Олександр Усик
1 апреля, 2023 суббота
Промоутер назвал ошеломительную сумму, которую Усику обещали за бой с Фьюри
Сі Цзіньпін
1 апреля, 2023 суббота
Китай играет на истощение всех ключевых игроков, - Климкин
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
2 апреля
16:03
OPINION
Война есть, но где-то там, далеко...
15:08
Обновлено
УПЛ: расписание трансляций и результаты всех матчей 19-го тура
15:03
"Динамо" победило "Львов" в сотом матче Луческу в должности тренера киевлян
14:45
Посол Украины в Германии обвинил однопартийцев Шольца в желании скрыть преступления РФ
14:45
Российский захватчик сам задокументировал кражу картин из Херсонского областного краеведческого музея
14:16
Министр иностранных дел Латвии назвал размещение ядерного оружия РФ в Беларуси "актом отчаяния"
14:16
нефть
Страны ОПЕК не планируют уменьшать добычу нефти
14:12
Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ АS90 в Британии
14:08
OPINION
Ажиотаж с лекарствами – следствие информационной спецоперации
14:03
Ирина Геращенко
Рада должна принять законопроект о запрете русской церкви, - Геращенко об избиении военного в храме в Хмельницком
13:58
Эксклюзив
УПЦ (МП) хочет спровоцировать кровопролитие в киевской Лавре, - генерал-майор СБУ Ягун
13:56
Тысячи людей вышли на протесты в Португалии из-за роста цен на жилье и его аренду, - Reuters
13:55
"Это законная оборона": Глава МИД Латвии заявил, что Украина может обстреливать военные базы на территории РФ
13:41
Канадка в 16 лет побила мировой рекорд, принадлежавший украинке Клочковой
13:33
Обновлено
"Сколько еще должно погибнуть?" В Хмельницком военного избили и скрутили в церкви Московского патриархата
13:32
Эксклюзив
Вступление Финляндии в НАТО – геостратегическое поражение России, - политик Джердж
13:32
Медведев угрожает руководству Украины "огненным озером"
13:24
Защищая Украину на фронте погиб французский доброволец
13:24
Россия держит в Черном море пять боевых кораблей, два из них – носители "калибров"
13:14
Обновлено
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы в локомотивном депо, где россияне обустроили склад ремонта техники и топлива
13:07
Обновлено
Россияне обстреляли Константиновку ракетами С-300 и "ураганами": 6 человек погибли, 8 получили ранения
13:02
Украинец Кордияка получил звание сильнейшего человека Европы
12:52
Эксклюзив
"Увидим, будем забирать и вывозить": в Авдеевке находятся восемь детей, - Барабаш
12:51
Похлада и мокрый снег: прогноз погоды от Натальи Диденко
12:40
"Тайное оружие": военные прокомментировали мобильные бани, которые привез Порошенко с волонтерами
12:33
Зеленский опубликовал поздравление к годовщине освобождения Киевщины
12:20
Инфографика
Курс валют на 2 апреля: гривня укрепилась по отношению к доллару и евро на черном рынке
12:15
Дональд Трамп
Трамп собрал более $5 млн пожертвований после предъявления ему обвинений
12:06
Авиация, артиллерия, минометы и "грады": под обстрелами на Донетчине девять населенных пунктов
12:06
OPINION
Паша-мерседес – это концентрат эпохи Кучмы
12:04
Джошуа не смог нокаутировать Франклина и устроил потасовку после боя
11:27
РФ обстреляла по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковщины, есть погибший и раненый
11:11
Россияне ударили по молоковозу в Сумской области, есть двое погибших
11:08
Укрэнерго отменило ограничение энергопотребления в трех областях
10:51
Секретарь СНБО Данилов предложил 12 шагов по деоккупации Крыма
10:20
Трое британцев находятся в плену талибов в Афганистане, - Sky News
10:20
Эксклюзив
Динамика боев на Бахмутском направлении интенсивно меняется, - полковник СБУ Костенко
10:18
В правительстве Армении заявили, что не будут арестовывать Путина после ратификации Римского устава
10:05
OPINION
Как быстро устранить Путина
10:00
Оккупанты везут в Запорожскую область пирамидальные противотанковые сооружения "зубы дракона", - Андрющенко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV