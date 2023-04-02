Джошуа после первой за три года победы бросил вызов Фьюри
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа после победы над Джермейном Франклином бросил вызов Тайсону Фьюри
Об этом сообщает Bad Left Hook.
По словам Джошуа, победившего Франклина по очкам, фаны больше всего хотят увидеть его поединок с Фьюри, поэтому он хочет встретиться именно с чемпионом мира из Великобритании.
"Я пытаюсь радовать своих фанатов. Кого хотят фаны? Они сказали Фьюри. Мяч на его стороне. Для меня было бы честью сразиться за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC", - сказал Джошуа после победы над американцем.
Для Джошуа этот поединок стал первым после двух поражений подряд от Усика и потери чемпионских титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Последний раз британец побеждал еще в декабре 2020 года, когда нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
- Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 29 марта Энтони Джошуа заявил, что завершит карьеру в случае поражения от Джермейна Франклина.
- 1 апреля стало известно, что Джошуа получит за поединок против Франклина $12 млн.
- 1 апреля Энтони Джошуа победил по очкам Джермейна Франклина в первом бою после двух подряд поражений от Александра Усика.
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