Джошуа после первой за три года победы бросил вызов Фьюри

Об этом сообщает Bad Left Hook.

По словам Джошуа, победившего Франклина по очкам, фаны больше всего хотят увидеть его поединок с Фьюри, поэтому он хочет встретиться именно с чемпионом мира из Великобритании.

"Я пытаюсь радовать своих фанатов. Кого хотят фаны? Они сказали Фьюри. Мяч на его стороне. Для меня было бы честью сразиться за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC", - сказал Джошуа после победы над американцем.

Для Джошуа этот поединок стал первым после двух поражений подряд от Усика и потери чемпионских титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Последний раз британец побеждал еще в декабре 2020 года, когда нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.