Джошуа поразил количеством раундов, которые готов провести против Усика
Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что готов провести против украинца Александра Усика 15 раундов
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Джошуа, он готовится к поединку с Усиком так, будто ему предстоит провести против украинца не 12, а 15 раундов.
"В этом бою я буду подтянутым. Я дерусь против парня, который является "12-раундовым" бойцом. Так что будет глупо, если я выйду с большими мышцами, жаждущими кислорода. Я тренируюсь в этом лагере так, будто мне предстоит пройти 15-раундовый бой. Я подойду к поединку в хороших кондициях. Это ключ к победе ", - сказал Джошуа.
Бой между британцем и украинцем состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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Напомним, 16 августа промоутер Александр Красюк заявил, что Александр Усик имеет шансы победить Джошуа , если будет использовать свои сильные стороны.
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