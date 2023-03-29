Джошуа пообещал завершить карьеру в случае поражения от боксера из США

Об этом сообщает Daily Mail .

По словам Джошуа, если он не сможет победить впервые с 2020 года, он завершит карьеру.

"Я уйду, если проиграю. Я здесь не для того, чтобы бороться с людьми. Если они захотят, чтобы я ушел на пенсию, я уйду. Я не буду драться, если люди не захотят меня видеть в ринге. Дело даже не в деньгах. Дело в том, что у тебя внутри есть дух состязания. Вот что важно", – рассказал Джошуа.

Бой Джошуа против Франклина состоится 1 апреля в Лондоне на арене О2. Он станет для британца первым после двух подряд поражений от украинца Александра Усика и потери чемпионского титула WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Джермейн Франклин в прошлый раз выходил на ринг 26 ноября 2022 года и потерпел от британца Диллиана Вайта первое в карьере поражение.