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Главная Спорт Джошуа пообещал Усику устроить в реванше войну и уложить его на пол.

Джошуа пообещал Усику устроить в реванше войну и уложить его на пол.

27 октября, 2021 среда
09:19
Спорт

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что во втором поединке против украинца Александра Усика настроен на досрочную победу

Об этом он заявил в интервью IFL TV.

По словам британца, он взбешен из-за поражения, поэтому выйдет на реванш с мыслью о победе нокаут.

"Я покончил с поражениями. Я покончил с этой всей боксерской наукой. Не удивляйтесь, если в следующем бою я просто вложу его на пол. Это война и я взбешен. Я закипаю даже говоря об этом. Это та страсть, которая мне необходима. Все о, что я сейчас думаю – война и убийство. Хочу выйти на ринг и сделать ему больно, забрать его душу, заставить сдаться", - сказал Джошуа.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
Энтони Джошуа
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