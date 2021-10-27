Джошуа пообещал Усику устроить в реванше войну и уложить его на пол.
Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что во втором поединке против украинца Александра Усика настроен на досрочную победу
Об этом он заявил в интервью IFL TV.
По словам британца, он взбешен из-за поражения, поэтому выйдет на реванш с мыслью о победе нокаут.
"Я покончил с поражениями. Я покончил с этой всей боксерской наукой. Не удивляйтесь, если в следующем бою я просто вложу его на пол. Это война и я взбешен. Я закипаю даже говоря об этом. Это та страсть, которая мне необходима. Все о, что я сейчас думаю – война и убийство. Хочу выйти на ринг и сделать ему больно, забрать его душу, заставить сдаться", - сказал Джошуа.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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Напомним, 23 октября промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что Александр Усик получит за второе сражение против британца огромный гонорар.
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