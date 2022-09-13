Об этом сообщает Ring Polska .

Издание обращает внимание, что Энтони Джошуа занял в новом рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета) шестое место. Таким образом, он получил право сразиться за титул с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Лидером рейтинга WBC в сверхтяжелой весовой категории является Деонтей Уайлдер, который вернется на ринг 15 октября поединком с финном Робертом Гелениусом. Второе место занимает американец Энди Руис.

Разговоры о бое между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа начались после того, как украинец Александр Усик заявил, что не собирается больше сражаться в 2022 году.

Фьюри заявил, что не намерен ждать поединка за звание абсолютного чемпиона мира против Усика и предложил встречу Джошуа.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Украинец отобрал их у Джошуа в октябре 2021 года и отстоял в реванше 20 августа этого года.

Тайсон Фьюри провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне, нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру, однако в августе изменил свое решение.

6 сентября Энтони Джошуа заявил, что готов провести бой против Тайсона Фьюри в декабре 2022 года.

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