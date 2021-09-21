Джошуа подготовил сенсацию на взвешивании перед боем с Усиком

Об этом сообщает Sky Sports .

Джошуа за неделю до боя признался, что весит около 90 кг и объяснил такую существенную потерю веса изнурительными спаррингами.

"Я провел очень много спаррингов. Возможно, я потерял вес, поскольку очень много работал в ринге. Не то чтобы я бегал и стремился к потере веса. Просто мы много работали в ринге. Во время спарринга отрабатываются основы будущего боя", - сказал Энтони Джошуа, который перед своим предыдущим боем против болгарина Кубрата Пулева весил 108,8 кг.

Александр Усик перед боем с британцем, напротив, набрал вес и при подготовке весил 104,8 кг. Таким образом, он может оказаться тяжелее соперника, несмотря на многочисленные разговоры о превосходстве Джошуа в габаритах.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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