Джошуа подготовил сенсацию на взвешивании перед боем с Усиком
Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что существенно потерял вес перед поединком с украинцем Александром Усиком из-за изнурительных спаррингов
Об этом сообщает Sky Sports .
Джошуа за неделю до боя признался, что весит около 90 кг и объяснил такую существенную потерю веса изнурительными спаррингами.
"Я провел очень много спаррингов. Возможно, я потерял вес, поскольку очень много работал в ринге. Не то чтобы я бегал и стремился к потере веса. Просто мы много работали в ринге. Во время спарринга отрабатываются основы будущего боя", - сказал Энтони Джошуа, который перед своим предыдущим боем против болгарина Кубрата Пулева весил 108,8 кг.
Александр Усик перед боем с британцем, напротив, набрал вес и при подготовке весил 104,8 кг. Таким образом, он может оказаться тяжелее соперника, несмотря на многочисленные разговоры о превосходстве Джошуа в габаритах.
Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 18 сентября Василий Ломаченко сказал, что Александр Усик преобладать Джошуа в скорости .
- 19 сентября промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер получит за поединок против британца Энтони Джошуа самый большой гонорар в карьере.
- 20 сентября Александр Усик отправился в Лондон на бой с Энтони Джошуа.
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