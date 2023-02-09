Джошуа победил следующего соперника в первой дуэли взглядов
Британский боксер Энтони Джошуа провел первую дуэль взглядов перед поединком против американца Бенджамина Франклина
Видео обнародовала промоутерская компания Matchroom в Instagram.
Джошуа и Франклин впервые встретились 9 февраля на пресс-конференции в Лондоне. Во время традиционной дуэли взглядов первым глаза в сторону отвел американец.
Бой между Джошуа и Франклином состоится 1 апреля 2023 года на O2 Arena в Лондоне.
Энтони Джошуа в двух предыдущих поединках проиграл Александру Усику. В октябре 2021 года украинец отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику в реванше.
Джермейн Франклин в прошлый раз выходил на ринг 26 ноября 2022 года и потерпел от британца Диллиана Уайта первое в карьере поражение.
- 6 февраля Энтони Джошуа заявил, что проведет следующий поединок 1 апреля против Джермейна Франклина.
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