Видео обнародовала промоутерская компания Matchroom в Instagram.

Джошуа и Франклин впервые встретились 9 февраля на пресс-конференции в Лондоне. Во время традиционной дуэли взглядов первым глаза в сторону отвел американец.

Бой между Джошуа и Франклином состоится 1 апреля 2023 года на O2 Arena в Лондоне.

Энтони Джошуа в двух предыдущих поединках проиграл Александру Усику. В октябре 2021 года украинец отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику в реванше.

Джермейн Франклин в прошлый раз выходил на ринг 26 ноября 2022 года и потерпел от британца Диллиана Уайта первое в карьере поражение.