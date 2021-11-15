Джошуа передумал сражаться с Усиком в Украине
Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, рассказал, что их сторона хочет провести повторный бой с Александром Усиком в Лондоне
Об этом сообщает Boxing News 24.
Хирн отметил, что они рассматривают вариант с Украиной, но все же промоутер хочет провести бой в Лондоне.
"Я думаю, что реванш пройдет в Великобритании. Первый их поединок на Tottenham Hotspur стал невероятным событием. Я хотел бы это повторить или провести бой на "Уэмбли". Мы обязательно обсудим все это с промоутером Усика, Александром Красюком и, конечно, варианты в Украине и на Ближнем Востоке. Нас ждет много работы, но мы скоро соберемся с Александром и начнем планировать бой", - сказал промоутер Эдди Хирн.
Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 7 октября Хирн говорил, что Джошуа не прочь провести повторное сражение с Усиком в Киеве.
- 11 ноября стало известно, что Александр Усик и британец Тайсон Фьюри не воспользовались шансом договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
- После этого промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что реванш британского боксера с украинцем Александром Усиком должен состояться не позднее июня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.19
Покупка 26.19Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 29.88Продажа 30.31
- Актуальное
- Важное