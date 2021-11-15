Джошуа передумал сражаться с Усиком в Украине

Об этом сообщает Boxing News 24.



Хирн отметил, что они рассматривают вариант с Украиной, но все же промоутер хочет провести бой в Лондоне.



"Я думаю, что реванш пройдет в Великобритании. Первый их поединок на Tottenham Hotspur стал невероятным событием. Я хотел бы это повторить или провести бой на "Уэмбли". Мы обязательно обсудим все это с промоутером Усика, Александром Красюком и, конечно, варианты в Украине и на Ближнем Востоке. Нас ждет много работы, но мы скоро соберемся с Александром и начнем планировать бой", - сказал промоутер Эдди Хирн.

Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

7 октября Хирн говорил, что Джошуа не прочь провести повторное сражение с Усиком в Киеве.

11 ноября стало известно, что Александр Усик и британец Тайсон Фьюри не воспользовались шансом договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира.

После этого промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что реванш британского боксера с украинцем Александром Усиком должен состояться не позднее июня.