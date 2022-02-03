Джошуа перед реваншем сделал дерзкое заявление об Усике и новом тренере

Об этом промоутер британца Эдди Хирн рассказал YouTube-каналу MMAFightingonSBN.

По его словам, Энтони Джошуа заявил ему, что сможет победить Александра Усика даже без тренера.

"Джошуа хочет боя с Усиком, поэтому он произвел изменения в своем тренерском штабе. Когда в прошлый понедельник мы говорили, он сказал мне: я побью Усика. Потом я его спросил: ты ведь еще не начал работать со своим новым тренером? Он ответил, что побьет Усика и без тренера. У Энтони боевой настрой, у него тяжелый поединок", - рассказал Хирн.

Александр Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной ему предстоит встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

Напомним, 20 октября 2021 года сообщалось, что Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика начал поиски нового тренера.

29 января стало известно, что Усик и Джошуа проведут реванш в июне 2022 года.

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