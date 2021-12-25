Джошуа ответил на предложение промоутера отказаться от реванша с Усиком

Об этом Эдди Хирн заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV.

По его словам, Джошуа не намерен отказываться от реванша.

"Очевидно, было несколько обсуждений по поводу отказа от реванша. Но сейчас это очень маловероятно. Джошуа не хотел говорить на эту тему, пока я не начал этого делать. Поэтому мы идем к тому, чего он хочет, а именно - реванш против Александра Усика", - подчеркнул Хирн.

Он добавил, что сейчас наиболее реалистично выглядит проведение реванша в апреле следующего года.

"Апрель - самый реальный для этого боя, но мы все еще не определились с местом. У нас есть предложения со всего мира, но я думаю, что лучший вариант - Великобритания. Мы должны поговорить с Александром Красюком, думаю, это случится после Рождества. Пора начинать переговоры, которые продвинут это дело вперед", - сказал Хирн.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.