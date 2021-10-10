Джошуа ответил на предложение Фьюри уступить право на бой с Усиком

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирна, сообщает Badlefthook.

По его словам, Джошуа решил воспользоваться пунктом о реванше в контракте на первый бой с украинцем и встретится с Усиком второй раз.

"Джошуа вернулся в игру, он сейчас тренируется, и сегодня мы официально активировали опцию реванша", - сказал Хирн.

Таким образом, Джошуа отказался от предложения промоутера Боба Арума, позволить другому британцу Тайсону Фьюри сначала встретиться с Александром Усиком, а потом подраться с победителем этого поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.

8 октября Боб Арум обратился к Джошуа с просьбой, чтобы он отказался от реванша с Александром Усиком.

10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.

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