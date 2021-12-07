Джошуа ответил на предложение Фьюри отказаться от реванша с Усиком

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Хирна, он обсудил с Джошуа возможность отсрочки реванша с Усиком и получил от него отказ делать это.

"Мы имели разговоры по этому поводу. Ничего серьезного, только концепция в духе "ты позволяешь Фьюри и Усику биться за статус абсолютного чемпиона, чтобы потом встретиться с победителем?" Вчера Энтони сказал мне: "Хочу просто предупредить тебя: уход в сторону это противоречит всему, во что я верю, и тебе будет плохо, если что-нибудь пойдет не так", - рассказал Хирн.

В то же время, он не исключил, что Энтони Джошуа может передумать и позволить встретиться Александру Усику с Тайсоном Фьюри, а затем подраться с победителем за звание абсолютного чемпиона мира.

"Все, что он хочет, это еще раз подраться с Усиком, и он доверяет мне. Но если появится какой-то план, который будет с отличным финансовым пакетом и, что важнее, даст ему больше времени, чтобы сработаться с новым тренером, а потом участвовать в мегафайте за огромные деньги позже в этом году, я думаю, что это было бы правильным для его карьеры. Но он сказал, что не хочет идти на такое. Хочет боя с Усиком", - сказал Хирн.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года был запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).