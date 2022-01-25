Джошуа отреагировал на слухи об отказе от реванша с Усиком за 15 млн фунтов
Британский боксер Энтони Джошуа опроверг информацию о том, что он отказался от немедленного реванша с украинцем Александром Усиком за 15 млн фунтов
Об этом он заявил в комментарии журналисту Майклу Бенсону в twitter.
По словам Энтони Джошуа, он не брал отступных, чтобы разрешить другому британцу – Тайсону Фьюри – провести бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира, а затем встретиться с победителем этого поединка.
"Знаете, что меня бесит в этих интервью – там цитируют меня, но я точно знаю, что ничего не говорил. Где эти люди берут информацию? Я слышу, как говорят, что Джошуа согласился на 15 млн. отступных. Я не подписывал и не видел контракта. Так что не слушайте ничего, что исходит не от меня. Я сам управляю своей судьбой, я сам занимаюсь своим бизнесом, я умный человек и всегда принимаю взвешенные решения", - сказал Джошуа.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной ему предстояло встретиться в реванше с Энтони Джошуа.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
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20 января сообщалось, что Энтони Джошуа требует за отсрочку реванша с украинцем Александром Усиком $20 млн.
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