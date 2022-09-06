Об этом Джошуа написал в twitter .

По его словам, он готов провести бой за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), которым владеет Фьюри, в декабре.

"Да, спокойно. Я не веду дискуссий в интернете только ради влияния. Если ты действительно хочешь этого, то обращайся к моим промоутерам. Я буду готов в декабре", - ответил Джошуа на предложение Фьюри провести бой в конце 2022 года.

Ожидалось, что британец в следующем поединке поспорит с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Однако украинец заявил, что намерен возобновиться после реванша из Джошуа и вернется на ринг в следующем году. Фьюри заверил, что не будет ждать Усика и будет боксировать в декабре.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC. Он провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне, нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру, однако в августе изменил свое решение.

4 сентября Тайсон Фьюри заявил, что встретится с Энтони Джошуа , если с ним откажется драться Александр Усик.

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