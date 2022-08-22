Джошуа определился с будущим после поражения от Усика
Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что намерен вернуться на ринг после поражения от украинца Александра Усика в декабре 2022 года
Об этом Джошуа заявил в интервью The Telegraph .
По словам британца, сразу после поражения от украинца он попросил своего промоутера Эдди Хирна организовать ему в 2022 году еще одно сражение.
"Я боец и буду таким всю свою жизнь. Голод у меня никогда не утихнет. Я уже разговаривал с Эдди Хирном и спросил, есть ли возможность провести еще один бой в ноябре, потому что в боксе важно сохранять импульс, но он сказал, что в декабре. Я готов выйти с любым соперником. Кто хочет боя со мной, тот может получить его, я не против", - сказал Джошуа.
Александр Усик 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) победил британца по очкам и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 20 августа Александр Усик победил Энтони Джошуа .
- По данным CompuBox, Усик превзошел Джошуа по количеству ударов в победном поединке.
- Энтони Джошуа после поражения выбросил чемпионские пояса украинца с ринга и не сдержал слез на пресс-конференции.
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