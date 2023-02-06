Об этом Джошуа сообщил в Instagram.

Британец опубликовал постер сражения, который состоится 1 апреля на O2 Arena в Лондоне.

"Новый рассвет" – написал Джошуа.

Джермейн Франклин в прошлый раз выходил на ринг 26 ноября 2022 года и потерпел от британца Диллиана Вайта первое в карьере поражение.

Энтони Джошуа в двух предыдущих поединках проиграл Александру Усику. В октябре 2021 украинец отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику в реванше.