Джошуа официально объявил о возвращении на ринг после поражения от Усика
Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что проведет следующий поединок 1 апреля против американца Джермейна Франклина
Об этом Джошуа сообщил в Instagram.
Британец опубликовал постер сражения, который состоится 1 апреля на O2 Arena в Лондоне.
"Новый рассвет" – написал Джошуа.
Джермейн Франклин в прошлый раз выходил на ринг 26 ноября 2022 года и потерпел от британца Диллиана Вайта первое в карьере поражение.
Энтони Джошуа в двух предыдущих поединках проиграл Александру Усику. В октябре 2021 украинец отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику в реванше.
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21 августа 2022 года Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
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