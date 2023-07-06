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Джошуа объявил о реванше с принципиальным соперником

6 июля, 2023 четверг
18:35
Спорт

Британский боксер Энтони Джошуа 12 августа встретится с соотечественником Диллианом Уайтом

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing в Instagram.

Джошуа встретится с Уайтом 12 августа в Лондоне. Это будет вторая встреча британских тяжеловесов на профессиональном уровне. В 2015 году Джошуа победил принципиального соперника нокаутом. Уайт нанес ему поражение на любительском ринге.

Кто такой Энтони Джошуа

Энтони Джошуа является бывшим чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). В 2021 году титулы у британца отобрал украинец Александр Усик, победивший в августе прошлого года его также в реванше.

1 апреля 2023 года Энтони Джошуа вернулся на ринг после двух поражений подряд и победил по очкам американца Джермейна Франклина.

Бокс
Энтони Джошуа
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