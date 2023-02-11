Джошуа объяснил, почему после поражения швырнул чемпионские пояса Усика
Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что после поражения выбросил чемпионские пояса Александра Усика из-за оскорбительных слов украинского боксера
Об этом сообщает BoxingSocial.
Таким образом, Джошуа ответил на просьбу прокомментировать инцидент после поединка с Усиком, когда он взял чемпионские пояса украинца и швырнул их за пределы рынка.
"Были определенные вещи, которые Усик сказал на ринге. Это не оправдание. Он сказал, что я велик и силен, от него прозвучало что-то вроде "ты сильный". Не забывайте, что многим спортсменам, представляющим афро-карибское сообщество, говорят , что они сильны. Мне это кажется достаточно унизительным, поскольку о твоем таланте не упоминают", - рассказал Джошуа.
Он добавил, что это можно было воспринять как проявление расизма.
"Я знаю об этом потому, что я черный боец. Итак, когда он сказал, что я большой и сильный, для меня это прозвучало как тревожный звонок. На тот момент меня задевало многое. Но это были чистые и искренние эмоции", - объяснил Джошуа.
Энтони Джошуа в двух предыдущих поединках проиграл Александру Усику. В октябре 2021 года украинец отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику в реванше.
- 6 февраля Энтони Джошуа заявил, что проведет следующий поединок 1 апреля против американца Джермейна Франклина.
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