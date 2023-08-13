Джошуа нокаутировал Хелениуса во втором бою после поражений от Усика
В ночь на воскресенье, 13 августа, в Лондоне на O2 Арене состоялся вечер бокса от Matchroom Boxing. Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) одержал победу над финским боксером Робертом Хелениусом
Об этом пишет Sport.ua.
Отмечается, что экс-чемпион мира с первых раундов диктовал темп и дистанцию при помощи джеба. Поединок проходил в довольно невысоком темпе, некоторые зрители даже недовольно начали посвистывать.
Несколько более активный Джошуа иногда попадал правым хуком, и у Хелениуса лицо начало кровоточить. Развязка боя наступила сразу после экватора.
Уже в 7-м раунде Джошуа мощным ударом нокаутировал Хелениуса. Это стало его 26-й победой.
- 8 августа сообщалось , что Энтони Джошуа проведет бой с финским боксером Робертом Хелениусом вместо Диллиана Вайта, накануне провалившего допинг-тест.
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