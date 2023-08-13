Джошуа нокаутировал Хелениуса во втором бою после поражений от Усика

Об этом пишет Sport.ua.

Отмечается, что экс-чемпион мира с первых раундов диктовал темп и дистанцию при помощи джеба. Поединок проходил в довольно невысоком темпе, некоторые зрители даже недовольно начали посвистывать.

Несколько более активный Джошуа иногда попадал правым хуком, и у Хелениуса лицо начало кровоточить. Развязка боя наступила сразу после экватора.

Уже в 7-м раунде Джошуа мощным ударом нокаутировал Хелениуса. Это стало его 26-й победой.