Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 2 апреля в Лондоне Джошуа одолел Франклина по итогам 12 раундов единогласным решением судей – 118:111, 117:112, 117:112.

Сразу после гонга британец, направлявшийся в свой угол ринга, резко развернулся и стал толкать американца, из-за чего боксеров пришлось разнимать представителям их команд.

Для Джошуа этот поединок стал первым после двух поражений подряд Усика и потери чемпионских титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).