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Джошуа не смог нокаутировать Франклина и устроил потасовку после боя

2 апреля, 2023 воскресенье
12:04
Спорт

Британский боксер Энтони Джошуа победил по очкам американца Джермейна Франклина в первом бою после двух подряд поражений от украинца Александра Усика

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 2 апреля в Лондоне Джошуа одолел Франклина по итогам 12 раундов единогласным решением судей – 118:111, 117:112, 117:112.

Сразу после гонга британец, направлявшийся в свой угол ринга, резко развернулся и стал толкать американца, из-за чего боксеров пришлось разнимать представителям их команд.

Для Джошуа этот поединок стал первым после двух поражений подряд Усика и потери чемпионских титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Бокс
Энтони Джошуа
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