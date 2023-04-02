Джошуа не смог нокаутировать Франклина и устроил потасовку после боя
Британский боксер Энтони Джошуа победил по очкам американца Джермейна Франклина в первом бою после двух подряд поражений от украинца Александра Усика
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на 2 апреля в Лондоне Джошуа одолел Франклина по итогам 12 раундов единогласным решением судей – 118:111, 117:112, 117:112.
Сразу после гонга британец, направлявшийся в свой угол ринга, резко развернулся и стал толкать американца, из-за чего боксеров пришлось разнимать представителям их команд.
Для Джошуа этот поединок стал первым после двух поражений подряд Усика и потери чемпионских титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 29 марта Энтони Джошуа заявил, что завершит карьеру в случае поражения от Джермейна Франклина.
- 1 апреля стало известно, что Джошуа получит за поединок против Франклина $12 млн.
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