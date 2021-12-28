Джошуа назвал условие, при котором позволит подраться Усику и Фьюри

Об этом заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк в эфире YouTube-канала BoxOffice.

По его словам, Джошуа согласится уступить Фьюри право на бой с Усиком, если затем получит право на поединок с победителем.

"Джошуа готов сделать шаг в сторону только при условии гарантии того, что следующий поединок он проводит с победителем. Но ни один человек на планете не может это гарантировать ввиду судебного тяжбы Диллиана Вайта. Я считаю, что наиболее вероятным вариантом на сегодняшний день является поединок Фьюри – Уайт и реванш Усика и Джошуа», – сказал Красюк.

Он добавил, что Фьюри хочет сразиться с Усиком и даже Джошуа не против этого, но препятствием поединку стал обязательный претендент на титул WBC (Всемирного боксерского совета) Уайт.

"Разговоры о поединке Усика и Фьюри имеют очень серьезную подоплеку. Проведение этого поединка хочет Фьюри, его промоутеры и менеджеры, Усик, его промоутеры и менеджеры. Энтони Джошуа не против, чтобы состоялся этот бой - как и его промоутер Эдди Хирн "Единственный человек, который против этого дела - Диллиан Уайт", - пояснил Красюк.

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Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

22 декабря стало известно, что Энтони Джошуа категорически отказался уступать соотечественнику Тайсону Фьюри право на бой с Александром Усиком.

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