Джошуа назвал самый сильный навык Усика
Британец Энтони Джошуа отметил выносливость украинца Александра Усика, которая может помочь ему победить
Об этом сообщает BoxingScene .
Джошуа отметил хорошую выносливость Усика и признался, что при подготовке к бою развивал свою.
"Вы всегда хотите быть готовым к 12 раундам, но также вы надеетесь сделать бой короче, то есть нокаутировать оппонента. У Усика хорошая выносливость. Поэтому мы работали не только над снижением веса, но и проводили много раундов в спаррингах, а также выполняли работу на мешке, чтобы повысить выносливость ", - сказал Джошуа.
Британец убежден в свой победе над украинцем.
"Я уверен, что смогу перебоксировать Усика. Нет сомнений в этом. У меня должно быть немного агрессии, а больше навыков и движения корпусом. Очевидно, что у меня есть преимущество - это сила, я буду использовать ее. Но также я покажу свои боксерские навыки . Не стану усложнять ", - сказал Джошуа.
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 23 сентября стало известно, что на поединке Энтони Джошуа и Александра Усика будут работать судьи из Великобритании, США и Украины .
- 23 сентября украинский супертяжеловес Александр Усик провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Джошуа.
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