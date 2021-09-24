Джошуа назвал самый сильный навык Усика

Об этом сообщает BoxingScene .

Джошуа отметил хорошую выносливость Усика и признался, что при подготовке к бою развивал свою.



"Вы всегда хотите быть готовым к 12 раундам, но также вы надеетесь сделать бой короче, то есть нокаутировать оппонента. У Усика хорошая выносливость. Поэтому мы работали не только над снижением веса, но и проводили много раундов в спаррингах, а также выполняли работу на мешке, чтобы повысить выносливость ", - сказал Джошуа.



Британец убежден в свой победе над украинцем.

"Я уверен, что смогу перебоксировать Усика. Нет сомнений в этом. У меня должно быть немного агрессии, а больше навыков и движения корпусом. Очевидно, что у меня есть преимущество - это сила, я буду использовать ее. Но также я покажу свои боксерские навыки . Не стану усложнять ", - сказал Джошуа.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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