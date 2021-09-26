Джошуа назвал неожиданную причину поражения от Усика
Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что проиграл Александру Усику, потому что украинец левша
Об этом сообщает BadLeftHook .
По словам Джошуа, ему так и не удалось приспособиться к стойке левши, в которой боксирует Усик, что не позволило продемонстрировать свои лучшие качества и стало ключевой причиной поражения.
"Есть старая поговорка: если хочешь быть великим бойцом, не сражайся с левшами, особенно с хорошими. Усик - хороший боец. Левши хитрые. Они не самые простые бойцы. Если бы я дрался с ортодоксальным бойцом, я бы, наверное, кто бы это ни был, нокаутировал его до девятого раунда. Но я знаю, что этот опыт бесценен ", - сказал Джошуа.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что по условиям контракта на первый бой с Энтони Джошуа украинец должен немедленно провести с британцем реванш .
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