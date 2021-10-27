Джошуа назвал ключевую причину поражения от Усика
Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что главной причиной поражения от Александра Усика стал ошибочно избранный стиль на бой с украинцем
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Джошуа, он потерпел поражение от Джошуа, поскольку выбрал на бой против украинца ошибочный стиль.
"Бой с Усиком показал, что поединки делают стили, а я выбрал в этом бою неправильный стиль. Нельзя сказать, что в следующий раз я пойду на Усика и буду биться как сумасшедший, но у меня есть сильные стороны, которые создадут ему и многим другим много проблем", - сказал Джошуа.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 27 октября Энтони Джошуа заявил, что во втором поединке против Александра Усика настроен на досрочную победу .
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