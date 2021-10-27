Джошуа назвал ключевую причину поражения от Усика

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Джошуа, он потерпел поражение от Джошуа, поскольку выбрал на бой против украинца ошибочный стиль.

"Бой с Усиком показал, что поединки делают стили, а я выбрал в этом бою неправильный стиль. Нельзя сказать, что в следующий раз я пойду на Усика и буду биться как сумасшедший, но у меня есть сильные стороны, которые создадут ему и многим другим много проблем", - сказал Джошуа.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).