Джошуа нашел замену сопернику, дисквалифицировавшему за допинг

Об этом сообщает Matchroom Boxing.

Бой Джошуа – Хелениус пройдет 12 августа на арене O2 Arena в Лондоне. Финский боксер заменит Диллиана Вайта, накануне провалившего допинг-тест.

Кто такой Энтони Джошуа

Энтони Джошуа является бывшим чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). В 2021 году титулы у британца отобрал украинец Александр Усик, победивший в августе прошлого года его и в реванше.

1 апреля 2023 года Энтони Джошуа вернулся на ринг после двух поражений подряд и победил по очкам американца Джермейна Франклина.

Кто такой Роберт Хелениус

Роберт Хелениус – призер чемпионата Европы среди любителей, чемпион Европы по версии EBU (Европейского боксерского союза) в тяжелом весе.

5 августа боксер одержал досрочную победу на вечере бокса в Финляндии. Это было его первое сражение после поражения от Деонтея Уайлдера в октябре прошлого года.