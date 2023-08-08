Джошуа нашел замену сопернику, дисквалифицировавшему за допинг
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа проведет бой с финским боксером Робертом Хелениусом
Об этом сообщает Matchroom Boxing.
Бой Джошуа – Хелениус пройдет 12 августа на арене O2 Arena в Лондоне. Финский боксер заменит Диллиана Вайта, накануне провалившего допинг-тест.
Кто такой Энтони Джошуа
Энтони Джошуа является бывшим чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). В 2021 году титулы у британца отобрал украинец Александр Усик, победивший в августе прошлого года его и в реванше.
1 апреля 2023 года Энтони Джошуа вернулся на ринг после двух поражений подряд и победил по очкам американца Джермейна Франклина.
Кто такой Роберт Хелениус
Роберт Хелениус – призер чемпионата Европы среди любителей, чемпион Европы по версии EBU (Европейского боксерского союза) в тяжелом весе.
5 августа боксер одержал досрочную победу на вечере бокса в Финляндии. Это было его первое сражение после поражения от Деонтея Уайлдера в октябре прошлого года.
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