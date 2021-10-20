Джошуа нашел виновника поражения от Усика
Британский боксер Энтони Джошуа после поражения от украинца Александра Усика начал поиски нового тренера
Об этом сообщает talkSPORT.
Джошуа сейчас находится в США, где уже провел встречу с тремя тренерами. Накануне он общался с Ронни Шилдсом, который известен по работе с чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) Джермаллом Чарли и олимпийским чемпионом из Кубы Гильермо Ригондо, который в 2017 году встречался с украинцем Василием Ломаченко и уступил техническим нокаутом.
Ранее Джошуа также провел переговоры Вирджилом Хантером и Эдди Рейносом, который тренирует лидера рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории мексиканца Сауля Альвареса.
В Великобритании считают, что Джошуа ищет в США замену своему нынешнему тренеру Робу Маккракену. Его считают одним из виновников поражения британца от Александра Усика из-за неправильно выбранной тактики на бой с украинцем.
Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 19 октября британский боксер Лоуренсом около заявил, что Джошуа, чтобы взять реванш за поражение от Александра Усика, необходимо сделать ставку на собственную мощность.
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