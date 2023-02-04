Об этом сообщает Sky Sports .

По информации издания, бой Джошуа – Франклин состоится 1 апреля на O2 Arena в Лондоне. Ожидается, что официально о поединке будет объявлено на следующей неделе, когда британский и американский тяжеловесы впервые встретятся лицом к лицу на пресс-конференции.

Джермейн Франклин в прошлый раз выходил на ринг 26 ноября 2022 года и потерпел от британца Диллиана Вайта первое в карьере поражение.

Энтони Джошуа в двух предыдущих поединках проиграл Александру Усику. В октябре 2021 года украинец отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику в реванше.