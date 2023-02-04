Джошуа наконец-то выбрал соперника и дату возвращения на ринг после поражения от Усика
Британский боксер Энтони Джошуа проведет следующий поединок 1 апреля против американца Джермейна Франклина
Об этом сообщает Sky Sports .
По информации издания, бой Джошуа – Франклин состоится 1 апреля на O2 Arena в Лондоне. Ожидается, что официально о поединке будет объявлено на следующей неделе, когда британский и американский тяжеловесы впервые встретятся лицом к лицу на пресс-конференции.
Джермейн Франклин в прошлый раз выходил на ринг 26 ноября 2022 года и потерпел от британца Диллиана Вайта первое в карьере поражение.
Энтони Джошуа в двух предыдущих поединках проиграл Александру Усику. В октябре 2021 года украинец отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику в реванше.
-
10 января сообщалось, что Энтони Джошуа проведет следующий поединок против австралийца Демси Маккина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное