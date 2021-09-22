Джошуа накануне боя с Усиком принял судьбоносное решение

Об этом сообщил глава компании Эдди Хирн в twitter.

По его словам, Джошуа продолжит сотрудничество с Matchroom Boxing и заключил с промоутерами пожизненный контракт.

"Сегодня особый день для Matchroom и для меня лично, поэтому мы объявляем об эксклюзивном пожизненном промоутерском контракте с Энтони Джошуа. В эту субботу будет удивительная ночь и нам всем будет чем наслаждаться", - написал Хирн.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

21 сентября стало известно, что Джошуа заработает за поединок с Александром Усиком $ 20,5 млн.

Гарантированный гонорар Усика за бой с Джошуа составит $ 4,1 млн.

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