Джошуа начал подготовку к реваншу с Усиком
Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, признался, что его клиент уже начал подготовку к бою-реваншу против Александра Усика
Об этом сообщает Boxingnews24.
"Сегодня видел Энтони. Он уже тренируется, уже начал готовиться к реваншу. Сейчас все это в достаточно спокойном режиме происходит. Джошуа уже настраивает себя на реванш. Я хочу увидеть агрессию в его настроении. После боя по лицу Усика было видно, что Джошуа вряд ли нанес серьезный ущерб. А он способен наносить вред ", - рассказал промоутер Эдди Хирн.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет иметь 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
- 8 октября Боб Арум обратился к Джошуа с просьбой, чтобы он отказался от реванша с Александром Усиком.
- 10 октября Джошуа активировал опцию реванша в контракте на бой с Александром Усиком.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.69
- Актуальное
- Важное