Джошуа начал подготовку к реваншу с Усиком

Об этом сообщает Boxingnews24.

"Сегодня видел Энтони. Он уже тренируется, уже начал готовиться к реваншу. Сейчас все это в достаточно спокойном режиме происходит. Джошуа уже настраивает себя на реванш. Я хочу увидеть агрессию в его настроении. После боя по лицу Усика было видно, что Джошуа вряд ли нанес серьезный ущерб. А он способен наносить вред ", - рассказал промоутер Эдди Хирн.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет иметь 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.

8 октября Боб Арум обратился к Джошуа с просьбой, чтобы он отказался от реванша с Александром Усиком.

10 октября Джошуа активировал опцию реванша в контракте на бой с Александром Усиком.

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