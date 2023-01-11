Об этом сообщает No Smoke Boxing .

Британец прекратил сотрудничество с Робертом Гарсией, который готовил его к реваншу с Александром Усиком, в котором Энтони Джошуа уступил украинцу по очкам.

К возвращению на ринг бывшего чемпиона мира в тяжелом весе будет готовить Деррик Джеймс. Под его руководством британец будет готовиться к следующему бою в США.

Джеймс является тренером чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Эррола Спенса и Джермелла Чарло из США, являющегося обладателем мира в первом среднем весе (до 69,85 кг)

Деррик Джеймс претендует на звание лучшего тренера 2022 по версии журнала The Ring.

Энтони Джошуа в двух предыдущих поединках проиграл Александру Усику. В октябре 2021 украинец отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), IBF и WBA. В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику в реванше.

10 января стало известно, что Энтони Джошуа проведет следующий поединок против австралийца Демси Маккина.

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